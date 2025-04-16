Аналитики ухудшили прогнозы по росту российской экономики

ЦБ: Прогноз по росту ВВП России на 2025 год понизили до 1,6 процента

Прирост российского ВВП в 2027 году к 2021 году составит 12,5 процента. Это показал опрос аналитиков, проведенный Банком России. Его результаты опубликованы на сайте регулятора.

Кроме того, они понизили на 0,1 процентных пункта свои прогнозы относительно роста ВВП в 2025 и 2026 годах. Теперь эксперты полагают, что в этом году ВВП вырастет на 1,6 процента, а в следующем — на 1,7 процента. Прогноз относительно 2027 года остался прежним — два процента.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей назвали свершившимся фактом замедление экономики РФ. По итогам прошлого года рост составил 4,1 процента. В январе показатель снизился до трех процентов, а в феврале — до 1-0,8 процента.

В свою очередь, аналитики Организации экономического сотрудничества и развития улучшили свои прогнозы относительно роста российской экономики в 2025 году. Если раньше они предсказывали 1,1 процента, то в марте заговорили об 1,3 процента.