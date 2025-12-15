Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:13, 15 декабря 2025Экономика

Американцы закупились российским шоколадом

США в январе-сентябре 2025 года увеличили закупки российского шоколада на 12 %
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Американские компании закупили в январе-сентябре российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму в 1,9 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

К аналогичному периоду 2024 года показатель вырос на 12 процентов, отмечает агентство.

При этом крупнейшими поставщиками шоколада в США остаются Канада и Мексика, с которыми у Вашингтона действует соглашение о свободной торговле. Страны лидируют с 2,3 миллиарда долларов и 534,9 миллиона соответственно. Топ-3 замыкает Бельгия с поставками шоколада за девять месяцев на 220,6 миллиона долларов.

В то же время ключевыми импортерами российского шоколада, как стало известно ранее, являются страны СНГ. Во главе списка покупателей отечественных сладостей стабильно находится Казахстан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

    Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

    В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

    В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

    Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

    Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

    Мужчина скрыл жену и детей от любовницы и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok