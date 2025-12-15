Американцы закупились российским шоколадом

США в январе-сентябре 2025 года увеличили закупки российского шоколада на 12 %

Американские компании закупили в январе-сентябре российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму в 1,9 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

К аналогичному периоду 2024 года показатель вырос на 12 процентов, отмечает агентство.

При этом крупнейшими поставщиками шоколада в США остаются Канада и Мексика, с которыми у Вашингтона действует соглашение о свободной торговле. Страны лидируют с 2,3 миллиарда долларов и 534,9 миллиона соответственно. Топ-3 замыкает Бельгия с поставками шоколада за девять месяцев на 220,6 миллиона долларов.

В то же время ключевыми импортерами российского шоколада, как стало известно ранее, являются страны СНГ. Во главе списка покупателей отечественных сладостей стабильно находится Казахстан.