Зеленский ускорился с ремонтом «Дружбы» после поражения Орбана

Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля

Нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца апреля. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Что касается нефтепровода, то до конца апреля он будет отремонтирован», — пообещал он.

По словам Зеленского, к этому сроку нефтепровод отмонтируют лишь частично — до состояния, позволяющего возобновить его работу. Он отметил, что для завершения ремонта резервуаров требуется больше времени.

10 апреля Зеленский заявил, что Украина отремонтирует нефтепровод «Дружба», по которому сырье из России поставляется в Венгрию и Словакию, весной, не уточняя месяц. О повреждении трубопровода в результате ударов украинская сторона заявила 12 февраля. С того момента сроки ремонта неоднократно переносились, а давление Венгрии и Словакии, которые подозревают Киев в намеренном затягивании работ, не привело к возобновлению поставок.

