14:24, 14 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский ускорился с ремонтом «Дружбы» после поражения Орбана

Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: David W Cerny / Reuters

Нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца апреля. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Что касается нефтепровода, то до конца апреля он будет отремонтирован», — пообещал он.

По словам Зеленского, к этому сроку нефтепровод отмонтируют лишь частично — до состояния, позволяющего возобновить его работу. Он отметил, что для завершения ремонта резервуаров требуется больше времени.

10 апреля Зеленский заявил, что Украина отремонтирует нефтепровод «Дружба», по которому сырье из России поставляется в Венгрию и Словакию, весной, не уточняя месяц. О повреждении трубопровода в результате ударов украинская сторона заявила 12 февраля. С того момента сроки ремонта неоднократно переносились, а давление Венгрии и Словакии, которые подозревают Киев в намеренном затягивании работ, не привело к возобновлению поставок.

