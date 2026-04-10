Зеленский сообщил о готовности закончить ремонт нефтепровода «Дружба» весной

Украина отремонтирует нефтепровод «Дружба», по которому сырье из России поставляется в Венгрию и Словакию, весной. Об этом рассказал президент республики Владимир Зеленский, передают «Ведомости» со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, Киев займется работами из-за наличия соответствующей договоренности, но ответственность за поставки останется за европейцами.

О повреждении «Дружбы» в результате ударов украинская сторона заявила 12 февраля. С того момента сроки ремонта неоднократно переносились, а давление Венгрии и Словакии, которые подозревают Киев в намеренном затягивании восстановительных работ, не привело к возобновлению поставок из России.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что страна не будет поддерживать новые санкции против России из-за игнорирования Евросоюзом проблем с «Дружбой».

В свою очередь, венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал решение о кредите Украине в размере 90 миллиардов евро до тех пор, пока российская нефть не будет поступать в страну, а Киев не предоставит гарантии, что текущая блокада не повторится.

Однако уже на этих выходных, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы, по итогам которых в республике впервые за 16 лет может смениться руководство.