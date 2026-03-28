22:09, 28 марта 2026Мир

Страна ЕС отказалась поддерживать новые санкции против России из-за «Дружбы»

Фицо: Словакия не поддержит новые санкции против РФ из-за позиции по «Дружбе»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия не будет поддерживать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России из-за позиции по нефтепроводу« Дружба». Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook.

«Если Еврокомиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или нашей готовности пойти навстречу при быстром вступлении Украины в ЕC без выполнения необходимых требований», — сказал он.

По его словам, вопрос возобновления прокачки нефти по «Дружбе» касается не только Словакии и Венгрии, но и всей центральной Европы. Если бы нефтепровод работал, то у Европы «не было бы никаких проблем с топливом», заключил политик.

Ранее Фицо заявил, что Еврокомиссия не оказывает давления на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ненависть к России оказалась «сильнее, чем здравый смысл».

