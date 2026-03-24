Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:46, 24 марта 2026Мир

Премьер Словакии рассказал о сильной ненависти Еврокомиссии к России

Фицо: Ненависть Еврокомиссии к России оказалась сильнее, чем здравый смысл
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия не оказывает давления на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ненависть к России оказалась сильнее, чем здравый смысл. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Если бы реально они (члены Еврокомиссии — прим. «Ленты.ру») хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод "Дружба", было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», — отметил он.

Политик подчеркнул, что не заметил упорных попыток Еврокомиссии восстановить работу нефтепровода «Дружба».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что лидеры Евросоюза ведут иррациональную политику, отказываясь от поставок российского газа и увеличивая уязвимость перед США. По его словам, некомпетентность глав европейских государств оказалась ключевой угрозой для Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok