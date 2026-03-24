15:29, 24 марта 2026Мир

На Западе возмутились решением Евросоюза отказаться от российского газа

Дизен: Лидеры ЕС ведут иррациональную политику, отказываясь от российского газа
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) проводят иррациональную политику, отказываясь от поставок российского газа и увеличивая уязвимость перед США. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в социальной сети X.

По его словам, некомпетентность глав европейских государств оказалась ключевой угрозой для Европы. «Энергетическая безопасность подразумевает диверсификацию, диверсификацию и еще раз диверсификацию. Однако для европейских лидеров это означает отказ от дешевой и надежной российской энергии и чрезмерную зависимость от американской», — написал эксперт.

Дизен подчеркнул, что решение проблем ЕС в сфере энергетики дает США возможность получить политические преимущества от Европы, угрожая уменьшить объем поставок.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные государства инвестируют ресурсы в противостояние с Россией. Он отметил, что для реализации этих планов Запад использует инфраструктуру и человеческие ресурсы Украины.

    Последние новости

    Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью из-за войны в Иране

    Певица Зара выступила против ИИ-исполнителей

    Ливан решил принять меры против Ирана

    В Европе перенесли публикацию плана по российской нефти

    ЦБ Турции приготовился к распродаже золота ради спасения лиры

    Стало известно место похорон замглавы комитета Госдумы по обороне

    Россиянам предложили кулич за 100 тысяч рублей

    Стало известно об орудующих на украинских сайтах знакомств «самках людоловов»

    В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

    Работавший во ФСИН комик опроверг популярный стереотип о профессии

    Все новости
