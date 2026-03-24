12:58, 24 марта 2026

Лавров сделал заявление о планах Запада против России

Лавров: Запад инвестирует в противостояние с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Страны Запада инвестируют ресурсы в противостояние с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Западное меньшинство, вернее, элиты западных стран, продолжают инвестировать и политический, и экономический капитал, который у них остается, в противостояние с нашей страной», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, для реализации этих планов Запад использует инфраструктуру и человеческие ресурсы Украины.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты не берут в расчет чужое мнение и действуют так, как им заблагорассудится, чтобы заполучить ресурсы других стран.

