Лавров указал на готовность США пойти на все ради ресурсов

Лавров: США готовы действовать любыми методами в странах с нужными им ресурсами

Соединенные Штаты не берут в расчет чужое мнение и действуют так, как им заблагорассудится, чтобы заполучить ресурсы других стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ОТР.

«Они [США] заботятся только о своем благополучии. Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами — госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», — сказал министр.

Он напомнил, что Вашингтон стремится доминировать на мировых энергетических рынках, и это, в частности, выражается и в том, что под санкции уже попали крупные российские нефтяные компании.

Ранее Лавров потребовал от США уважать Россию и за пределами российских богатств.