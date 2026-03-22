Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:49, 22 марта 2026Мир

Лавров указал на готовность США пойти на все ради ресурсов

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Соединенные Штаты не берут в расчет чужое мнение и действуют так, как им заблагорассудится, чтобы заполучить ресурсы других стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ОТР.

«Они [США] заботятся только о своем благополучии. Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами — госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», — сказал министр.

Он напомнил, что Вашингтон стремится доминировать на мировых энергетических рынках, и это, в частности, выражается и в том, что под санкции уже попали крупные российские нефтяные компании.

Ранее Лавров потребовал от США уважать Россию и за пределами российских богатств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok