Лавров потребовал от США уважения к российским интересам

США должны учитывать интересы России, уважать страну и «за пределами российских богатств», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР.
По его словам, США должны учитывать российские интересы при осуществлении совместных проектов. «Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать», — потребовал он.
Как указал дипломат, США на официальном уровне заявили, что «им никто не указ». «Было сказано прямо — интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями», — напомнил он.
Ранее Лавров рассказал, что США пытаются вытеснить РФ с энергетических рынков.