Лавров потребовал от США уважения к российским интересам

Лавров потребовал от США уважать Россию и за пределами российских богатств

США должны учитывать интересы России, уважать страну и «за пределами российских богатств», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР.

По его словам, США должны учитывать российские интересы при осуществлении совместных проектов. «Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать», — потребовал он.

Как указал дипломат, США на официальном уровне заявили, что «им никто не указ». «Было сказано прямо — интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями», — напомнил он.

Ранее Лавров рассказал, что США пытаются вытеснить РФ с энергетических рынков.

