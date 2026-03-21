Лавров потребовал от США уважения к российским интересам

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 21 марта 2026Мир

Лавров потребовал от США уважать Россию и за пределами российских богатств
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров. Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

США должны учитывать интересы России, уважать страну и «за пределами российских богатств», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР.

По его словам, США должны учитывать российские интересы при осуществлении совместных проектов. «Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать», — потребовал он.

Как указал дипломат, США на официальном уровне заявили, что «им никто не указ». «Было сказано прямо — интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями», — напомнил он.

Ранее Лавров рассказал, что США пытаются вытеснить РФ с энергетических рынков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok