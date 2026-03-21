Лавров обвинил США в попытках вытеснить Россию со всех энергетических рынков

Глава МИД Лавров заявил, что США пытаются вытеснить РФ с энергетических рынков

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Вашингтон в том, что он ведет целенаправленную линию на исключение Москвы из глобальной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире программы «Вспомнить все» Сергей Лавров заявил, что США пытаются вытеснить Россию со всех мировых энергетических рынков, оставляя ей лишь собственную территорию. По словам главы МИД, в Вашингтоне приветствуют маргинализацию России на европейских энергорынках, что является «открытой претензией на энергетическое доминирование во всем мире, во всех регионах».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Москве пока не видят стремления США уважать интересы России, несмотря на заявления о готовности к сотрудничеству. Он отметил, что американцы, вытеснив Россию с рынков, затем придут с предложениями о совместных проектах, но без учета российских интересов, что возвращает международные отношения к эпохе, когда интересы США «превалируют над любыми международными договоренностями».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «коалицию желающих» «коалицией выдающих желаемое за действительное».