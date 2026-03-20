Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

Орбан: Венгрии нужны гарантии от Киева о поставках нефти по «Дружбе»

Для Будапешта недостаточно просто восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», Киев должен предоставить гарантии, что блокада не повторится в будущем. С таким требованием выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Речь не только о том, что к нам должна поступать нефть, нам надо также получить гарантии, что такого не произойдет снова», — сказал Орбан журналистам по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

Венгерский премьер добавил, что на встрече не услышал от критиков аргументов, на которые у него не нашлось бы более весомого ответа.

Ранее стало известно, что конфликт между Орбаном и Зеленским в открытую проявился на прошедшем саммите Евросоюза. Сообщается, что после того, как украинский лидер появился на размещенных на столах лидеров ЕС экранах, Орбан встал со своего места и ушел на задний ряд, откуда «с презрением наблюдал» за его выступлением.