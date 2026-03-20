10:48, 20 марта 2026Мир

Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Для Будапешта недостаточно просто восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», Киев должен предоставить гарантии, что блокада не повторится в будущем. С таким требованием выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Речь не только о том, что к нам должна поступать нефть, нам надо также получить гарантии, что такого не произойдет снова», — сказал Орбан журналистам по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

Венгерский премьер добавил, что на встрече не услышал от критиков аргументов, на которые у него не нашлось бы более весомого ответа.

Ранее стало известно, что конфликт между Орбаном и Зеленским в открытую проявился на прошедшем саммите Евросоюза. Сообщается, что после того, как украинский лидер появился на размещенных на столах лидеров ЕС экранах, Орбан встал со своего места и ушел на задний ряд, откуда «с презрением наблюдал» за его выступлением.

    Последние новости

    Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

    Назван окончательный состав сборной России по футболу на мартовские матчи

    Самолет с пассажирами едва не врезался в другой лайнер во время посадки в США

    В КСИР сообщили о гибели представителя

    В российском городе полицию вызывали в крематорий из-за конфликта священников

    «АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей под новым брендом

    Названа главная угроза для мировой экономики из-за войны в Иране

    В России допустили крушение F-35 после встречи с иранской «358»

    Орбан покинул саммит ЕС в приподнятом настроении

    В России подсчитали доход бюджета от штрафов для водителей без ОСАГО

    Все новости
