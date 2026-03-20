09:40, 20 марта 2026Мир

Зеленский подставил Мерца на саммите лидеров ЕС

Politico: На саммите ЕС Зеленский сыграл жестко в отношении Орбана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michaela Stache / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вопреки ожиданиям канцлера Германии Фридриха Мерца «сыграл жестче» в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите лидеров Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, европейские лидеры надеялись, что им удастся хотя бы обеспечить поступление финансовой поддержки Украине, поскольку они считают, что действительно имеют некоторое влияние в российско-украинском конфликте. Однако утверждается, что настроение на саммите было мрачным и даже Зеленский, который подключился к встрече по видеосвязи и долгое время был светлым пятном на заседаниях ЕС, казалось, только усугубил ситуацию, а не улучшил ее.

По данным издания, Мерц входил в группу лидеров, которые надеялись, что президент Украины воспользуется своим выступлением на саммите, чтобы снизить накал страстей и заверить Орбана в том, что он решит вопрос с газопроводом, но вместо этого Зеленский «перешел в наступление».

«Зеленский сыграл жестче, чем [мы] ожидали, возможно, полагая, что "он может переждать" (...) Если Орбан выиграет выборы в следующем месяце, возможно, [Зеленский] рассчитывает, что после этого Орбан изменит свой тон», — сказал правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Ранее стало известно, что конфликт между Орбаном и Зеленским в открытую проявился на прошедшем саммите Евросоюза. Сообщается, что после того, как украинский лидер появился на размещенных на столах лидеров ЕС экранах, Орбан встал со своего места и ушел на задний ряд, откуда «с презрением наблюдал» за его выступлением.

    Последние новости

    «Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

    ФСБ предотвратила теракт против российского чиновника

    В России заметили угрозу рецессии

    Дмитриев призвал ЕС признать ошибки и сменить руководство

    В Крыму обратились к президенту Турции после высказанной позиции по полуострову

    Макаревичу пришлось прятаться под лестницей из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянин лишился 3 миллионов рублей из-за пенальти на 90-й минуте в матче Лиги чемпионов

    Комик с неизлечимой формой рака расправился с тестем и попытался застрелить жену

    Израиль ударил по Сирии

    Зеленский подставил Мерца на саммите лидеров ЕС

    Все новости
