08:34, 20 марта 2026

Раскрыт жест Орбана при появлении Зеленского на саммите ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфликт между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским в открытую проявился на прошедшем саммите Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

«По словам высокопоставленного европейского дипломата, имеющая глубокие корни неприязнь между Орбаном и Зеленским [на саммите ЕС] в четверг проявилась во всей полноте», — говорится в публикации.

Как сообщил собеседник издания, после того, как Зеленский появился на размещенных на столах лидеров ЕС экранах, Орбан встал со своего места и ушел на задний ряд, откуда «с презрением наблюдал» за выступлением президента Украины.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. За итоговое коммюнике саммита проголосовали 25 из 27 стран объединения.

