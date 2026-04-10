11:07, 10 апреля 2026МирЭксклюзив

Шансы на победу Орбана на выборах в Венгрии оценили

Политолог Милосердов: Орбан может сформировать коалицию с ультраправыми
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Правящая в Венгрии партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана может сформировать коалицию с ультраправой «Нашей Родиной» и остаться у власти. На такой возможный исход венгерских парламентских выборов в интервью «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов.

«Коалиция "Фидес" и ультраправой "Нашей Родины" — вполне вероятный исход выборов», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам эксперта, по количеству голосов оппозиционная партия «Тиса» может занять первое место. Но по партийным спискам распределяются лишь 93 из 199 мест в венгерском парламенте, а еще 106 мандатов определяются в округах. Там ситуация гораздо более неопределенная и конкурентная, и в результате Виктор Орбан с «Нашей Родиной» могут вполне получить самое минимальное большинство, добавил Петр Милосердов.

Петр Милосердов также спрогнозировал будущее российско-венгерских отношений в случае поражения Виктора Орбана. По его мнению, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр также настроен прагматично и не будет разрывать все связи с Россией.

