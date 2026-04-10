Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 10 апреля 2026

Будущее российско-венгерских отношений в случае поражения Орбана спрогнозировали

Милосердов: Лидер оппозиции в Венгрии Мадьяр смотрит прагматично на связи с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр смотрит прагматично на связи с Россией и может не отказаться от сотрудничества с ней в случае победы на выборах. На это в интервью «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов.

«Петер Мадьяр — прагматик, как и большинство венгров. Он не станет разрывать действующие контракты — ни в сфере энергоресурсов, ни в строительстве атомной электростанции», — подчеркнул он.

При этом во время избирательной кампании в риторике Мадьяра очень много перегибов в отношении РФ, но он не пойдет на разрыв связей, поскольку это нанесет ущерб Венгрии.

Тем не менее в случае его победы можно ожидать улучшение отношений с руководством Европейского союза (ЕС): Петер Мадьяр вряд ли будет блокировать новые пакеты антироссийских санкций.

«Мадьяр встроен в европейскую политическую систему: он работал в представительстве Венгрии при ЕС и остается депутатом Европарламента. Оппоненты в целом справедливо называют его "брюссельским мальчиком"», — описал он связи Мадьяра со структурами ЕС.

Ранее Петр Милосердов нашел необычное сравнение для оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра. По его словам, ее рост поддержки подобен взлету «Слуги народа» президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok