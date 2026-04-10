Милосердов: Лидер оппозиции в Венгрии Мадьяр смотрит прагматично на связи с РФ

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр смотрит прагматично на связи с Россией и может не отказаться от сотрудничества с ней в случае победы на выборах. На это в интервью «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов.

«Петер Мадьяр — прагматик, как и большинство венгров. Он не станет разрывать действующие контракты — ни в сфере энергоресурсов, ни в строительстве атомной электростанции», — подчеркнул он.

При этом во время избирательной кампании в риторике Мадьяра очень много перегибов в отношении РФ, но он не пойдет на разрыв связей, поскольку это нанесет ущерб Венгрии.

Тем не менее в случае его победы можно ожидать улучшение отношений с руководством Европейского союза (ЕС): Петер Мадьяр вряд ли будет блокировать новые пакеты антироссийских санкций.

«Мадьяр встроен в европейскую политическую систему: он работал в представительстве Венгрии при ЕС и остается депутатом Европарламента. Оппоненты в целом справедливо называют его "брюссельским мальчиком"», — описал он связи Мадьяра со структурами ЕС.

Ранее Петр Милосердов нашел необычное сравнение для оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра. По его словам, ее рост поддержки подобен взлету «Слуги народа» президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году.