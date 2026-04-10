10:13, 10 апреля 2026МирЭксклюзив

Найдено необычное сравнение венгерской оппозиции

Политолог Милосердов: Партия «Тиса» Мадьяра схожа со «Слугой народа» Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра схожа со «Слугой народа» президента Украины Владимира Зеленского, ставшей правящей в 2019 году. На это в интервью «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов.

«"Тиса" — это партия-стартап. Всего за два года Мадьяр превратил ее в крупную и популярную политическую силу. В чем-то это напоминает "Слугу народа" Владимира Зеленского, "взлетевшую" подобным образом в 2019 году», — объяснил он.

По словам эксперта, партию стоит воспринимать как личный бренд Мадьяра. Тем не менее ему удалось собрать команду и привлечь, в частности, экономистов либерального толка. Мадьяру было важно показать, что с ним «свежая кровь», люди вне политики, набранные с улицы, добавил политолог.

Петр Милосердов также объяснил появление Владимира Зеленского на предвыборных плакатах венгерской правящей партии «Фидес». По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан пытается разыграть украинскую карту, подчеркивая, что оппозиция втянет Венгрию в конфликт на Украине.

