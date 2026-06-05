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13:15, 5 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали погоду на миллион

Синоптик Тишковец: На выходных в Москве ожидается 27-градусное тепло
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

На предстоящих выходных в Москве прогнозируется погода «миллион на миллион». Благоприятный прогноз жителям столицы дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, 6 и 7 июня будет тепло, солнечно и без осадков. «В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет "миллион на миллион" — солнечно, сухо и тепло, по ночам от плюс 10 до плюс 13 градусов, после полудня — от плюс 24 до плюс 27 градусов», — поделился информацией он.

В начале следующей недели эксперт пообещал малооблачную погоду и до плюс 25-28 градусов в дневные часы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 5 июня, температура в Москве может превысить 25-градусную отметку. Местами по области она достигнет плюс 27 градусов.

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