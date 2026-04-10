09:48, 10 апреля 2026МирЭксклюзив

Появление Зеленского на избирательных плакатах в Венгрии объяснили

Политолог Милосердов: Орбан разыгрывает украинскую карту на выборах в Венгрии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разыгрывает украинскую карту на парламентских выборах в Венгрии и использует образ президента Украины Владимира Зеленского на предвыборных плакатах. На это в интервью «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов.

«Как и на прошлых парламентских выборах в 2022 году, он [Виктор Орбан] делает ставку на украинский конфликт. Основной тезис — в случае победы [лидера оппозиционной партии "Тиса"] Петера Мадьяра Венгрию втянут в войну, а бюджет будет направлен на поддержку Украины», — раскрыл он подход правящих сил.

Тем не менее, по словам эксперта, идея с плакатами не привела к росту поддержки правящих сил. «Посыл слишком прямолинейный, избиратели его считывают и перестают реагировать», — объяснил он, добавив, что вскоре правящая партия «Фидес» поменяла стратегию и стала убирать портреты Зеленского с агитационных материалов.

Ранее Петр Милосердов объяснил происходящие в Венгрии скандалы накануне выборов. По его словам, в стране идет очень агрессивная политическая борьба и партии используют самые жесткие методы.

