Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:28, 10 апреля 2026

Постоянные скандалы на выборах в Венгрии объяснили

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Многочисленные скандалы в Венгрии стали частью жесткой борьбы правящей партии «Фидес» и оппозиционной «Тисы» на парламентских выборах. На это в интервью «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов.

«Две ключевые силы — "Фидес" и "Тиса" — идут почти вровень (...). Сцепились два сильных противника. Отсюда и уровень конфликта. Скандалы — прямое следствие этой агрессивной борьбы», — описал он происходящее.

По словам эксперта, обе партии используют различные жесткие методы. Срываются митинги оппонентов, иностранные спецслужбы обвиняются во вмешательстве в предвыборную кампанию и внутренние дела страны.

Скандалом обернулась и история с попыткой подрыва газопровода «Турецкий поток» в Сербии: представители правящих сил сопоставили ее с атакой Украины на трубопровод «Дружба», а лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр назвал происходящее избирательной стратегией премьер-министра Виктора Орбана.

«В Венгрии сейчас идет действительно жесткая политическая борьба», — резюмировал Милосердов.

Ранее для поддержки Виктора Орбана в Будапешт прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он назвал венгерского премьер-министра одним из немногих европейских лидеров, способных играть роль миротворца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях после удара ВСУ ракетами «Нептун» по России

    Найдено необычное сравнение венгерской оппозиции

    Известная российская блогерша выйдет замуж

    Раскрыта ложь москвичей о количестве партнеров

    Раскрыта дата приговора для нажившего миллионы на «Патриоте» российского генерала

    Иностранный банк отчаялся продать свой бизнес в России

    Техногигант развеял один из страхов по поводу искусственного интеллекта

    Большинство британцев отнеслись к США негативно из-за войны с Ираном

    Зеленский высказался о создании буферной зоны

    Появление Зеленского на избирательных плакатах в Венгрии объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok