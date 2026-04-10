Постоянные скандалы на выборах в Венгрии объяснили

Политолог Милосердов: В Венгрии скандалы стали частью жесткой борьбы на выборах

Многочисленные скандалы в Венгрии стали частью жесткой борьбы правящей партии «Фидес» и оппозиционной «Тисы» на парламентских выборах. На это в интервью «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов.

«Две ключевые силы — "Фидес" и "Тиса" — идут почти вровень (...). Сцепились два сильных противника. Отсюда и уровень конфликта. Скандалы — прямое следствие этой агрессивной борьбы», — описал он происходящее.

По словам эксперта, обе партии используют различные жесткие методы. Срываются митинги оппонентов, иностранные спецслужбы обвиняются во вмешательстве в предвыборную кампанию и внутренние дела страны.

Скандалом обернулась и история с попыткой подрыва газопровода «Турецкий поток» в Сербии: представители правящих сил сопоставили ее с атакой Украины на трубопровод «Дружба», а лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр назвал происходящее избирательной стратегией премьер-министра Виктора Орбана.

«В Венгрии сейчас идет действительно жесткая политическая борьба», — резюмировал Милосердов.

Ранее для поддержки Виктора Орбана в Будапешт прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он назвал венгерского премьер-министра одним из немногих европейских лидеров, способных играть роль миротворца.