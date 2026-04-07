14:59, 7 апреля 2026Мир

Вице-президент США оценил Орбана

Вэнс: Орбан — один из немногих лидеров ЕС, способных играть роль миротворца
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — один из немногих лидеров Европейского союза (ЕС), способных играть роль миротворца. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Вы один из истинных государственных деятелей. Я бы сказал, один из немногих истинных государственных деятелей в Европе, один из немногих людей, которые могут разговаривать с людьми со всего мира, могут играть роль миротворца и государственного деятеля в экономике», — подчеркнул Вэнс.

Ранее стало известно, что Вэнс намерен обсудить Украину на переговорах с премьер-министром Венгрии.

В марте сообщалось, что вице-президент США совершит визит в Венгрию 7-8 апреля перед выборами, в которых примет участие Орбан.

