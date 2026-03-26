09:06, 26 марта 2026

Вэнс посетит Венгрию перед выборами Орбана

Politico: Вице-президент США Вэнс посетит Венгрию перед выборами Орбана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует приехать в Будапешт 7–8 апреля накануне выборов, в которых участвует премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом сообщает Politico со ссылкой на телеграмму американского Госдепартамента.

Как отмечает издание, Вэнс станет самым высокопоставленным американским гостем в Венгрии со времен визита президента Джорджа Буша-младшего в июне 2006 года.

В Госдепартаменте и офисе вице-президента не ответили на запрос о причинах поездки. В Politico подчеркивают, что сам факт визита демонстрирует «проорбановскую направленность администрации [президента США] Дональда Трампа».

Ранее Трамп в преддверии выборов в Венгрии выступил в поддержку Орбана. Президент США уверен, что Орбан — это сильный лидер, который добивается результатов.

Глава Белого дома подчеркнул, что во время его президентства отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот во многом именно благодаря венгерскому премьер-министру. Он напомнил, что поддерживал Орбана на выборах в 2022 году, и отметил, что для него честь сделать это снова. Трамп призвал жителей Венгрии отдать голос за действующего премьера.

    Последние новости

    Латвия выразила протест России из-за упавшего украинского дрона. Как и зачем беспилотники ВСУ оказались в небе стран НАТО?

    Неизвестные БПЛА атаковали турецкий танкер в Черном море

    Вэнс посетит Венгрию перед выборами Орбана

    Учительница несколько месяцев насиловала подростка и попалась из-за его тети

    УБИМ из России при наступлении заменит три боевые машины

    В России назвали причину снижения активности ПВО Украины

    Эмили Ратаковски без штанов пришла на съемку модного бренда

    Российская промышленность укрепилась в пессимизме

    США обвинили в нападении еще на одну страну

    Пытавшийся избежать уголовного наказания россиянин поджег трансформаторную подстанцию

    Все новости
