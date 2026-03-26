Politico: Вице-президент США Вэнс посетит Венгрию перед выборами Орбана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует приехать в Будапешт 7–8 апреля накануне выборов, в которых участвует премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом сообщает Politico со ссылкой на телеграмму американского Госдепартамента.

Как отмечает издание, Вэнс станет самым высокопоставленным американским гостем в Венгрии со времен визита президента Джорджа Буша-младшего в июне 2006 года.

В Госдепартаменте и офисе вице-президента не ответили на запрос о причинах поездки. В Politico подчеркивают, что сам факт визита демонстрирует «проорбановскую направленность администрации [президента США] Дональда Трампа».

Ранее Трамп в преддверии выборов в Венгрии выступил в поддержку Орбана. Президент США уверен, что Орбан — это сильный лидер, который добивается результатов.

Глава Белого дома подчеркнул, что во время его президентства отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот во многом именно благодаря венгерскому премьер-министру. Он напомнил, что поддерживал Орбана на выборах в 2022 году, и отметил, что для него честь сделать это снова. Трамп призвал жителей Венгрии отдать голос за действующего премьера.