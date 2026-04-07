Вице-президент США обсудит с Орбаном Украину

03:35, 7 апреля 2026Мир

Вэнс: Темы Европы и Украины займут заметную часть переговоров с Орбаном
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс и Виктор Орбан. Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен обсудить Украину на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула, передает РИА Новости.

«Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место», — сказал Вэнс.

Он назвал Орбана своим «старым другом» и подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с ним.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) рассматривают «меры воздействия» на Венгрию из-за блокировки кредита Украине. По словам главы комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекки Товери, Будапешт могут лишить права голоса в Совете ЕС в случае победы Орбана на предстоящих парламентских выборах.

