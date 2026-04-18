13:41, 18 апреля 2026Мир

Зеленского уличили во лжи

Лавров обвинил Зеленского во лжи о состоянии трубопровода «Дружба»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Peter Dejong / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря о состоянии трубопровода «Дружба». В этом, как передает РИА Новости, главу соседнего государства уличил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«[Зеленский] будет врать, что нефтепровод поврежден, у меня нет сомнений», — обвинил украинского лидера Лавров в выступлении на Анталийском дипломатическом форуме.

Ранее стало известно, что Зеленский ускорился с ремонтом нефтепровода «Дружба» после поражения партии Виктора Орбана на выборах в Венгрии. По его словам, работы должны завершиться до конца апреля. Позднее лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» одержала победу в голосовании, подтвердил, что остановленные поставки российской нефти по «Дружбе» могут возобновиться на следующей неделе.

