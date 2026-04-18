Лавров обвинил Зеленского во лжи о состоянии трубопровода «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря о состоянии трубопровода «Дружба». В этом, как передает РИА Новости, главу соседнего государства уличил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«[Зеленский] будет врать, что нефтепровод поврежден, у меня нет сомнений», — обвинил украинского лидера Лавров в выступлении на Анталийском дипломатическом форуме.

Ранее стало известно, что Зеленский ускорился с ремонтом нефтепровода «Дружба» после поражения партии Виктора Орбана на выборах в Венгрии. По его словам, работы должны завершиться до конца апреля. Позднее лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» одержала победу в голосовании, подтвердил, что остановленные поставки российской нефти по «Дружбе» могут возобновиться на следующей неделе.