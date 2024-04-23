Китай начал отказываться от российского угля

Bloomberg: Китай теряет интерес к российскому углю из-за более дешевых вариантов

В первом квартале 2024 года Китай резко сократил закупки российского угля, по сравнению с тем же периодом прошлого года поставки упали на 22 процента. Китайская ассоциация транспортировки и распределения угля, на доклад которой ссылается Bloomberg, связывает тенденцию с наличием более дешевых вариантов.

Уголь из России начал проигрывать конкуренцию в связи с повышением тарифов на железной дороге и возвращением курсовых пошлин для отрасли с 1 марта. Она уплачивается в том случае, если национальная валюта ниже курса 80 рублей за доллар.

Свое влияние оказал и новый налоговый режим Пекина, благоприятствующий российским конкурентам. В первую очередь выгоду получили поставщики из Австралии и Монголии, причем для первой поставки выросли более чем в шесть раз.

В апреле ситуация для российских компаний должна ухудшиться, потому что китайские шахтеры снижают цены ради увеличения поставок, а проливные дожди на юге страны увеличили выработку электроэнергии на ГЭС.

Ранее стало известно, что комиссия Госсовета по энергетике предложила правительству снова отменить экспортную пошлину на уголь, потому что в отрасли стали слишком заметны предпосылки развития серьезного кризиса. Убытки компаний возрастают, а большая часть поставок на экспорт после всех платежей не окупает себя.

Против выступает Министерство финансов, которое не видит возможностей компенсировать выпадающие из бюджета доходы. В настоящее время компании и ведомства продолжают обсуждение.

Ранее сообщалось, что угольные разрезы Хакасии работают в половину мощности, а две обогатительные фабрики в Якутии остановлены из-за проблем с вывозом. Отправлять добытое топливо в западном направлении компании не готовы из-за убытков, а восточное перегружено.