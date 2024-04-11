Поставки российского угля за рубеж стали приносить убытки

«Ведомости»: экспорт российского угля начал приносить убытки из-за низких цен

Экспортные цены на российский уголь упали до минимума с 2021 года, так что его поставки через порты северо-запада и юга стали убыточными. Также отрицательную рентабельность дает продажа отдельных сортов угля через порты Дальнего Востока. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишут «Ведомости».

В начале апреля тонна угля калорийностью 6000 ккал на килограмм при погрузке на судно на Дальнем Востоке стоила 95 долларов (минус шесть процентов с начала года), а с калорийностью 5500 и 5000 ккал на килограмм — 86 и 67 долларов (минус 7 и 13 процентов соответственно). В терминалах в черноморском порту Тамань уголь 6000 ккал на килограмм уходит по цене 72 доллара за тонну (минус 13 процентов), а из портов Балтийского моря — 61 доллар (минус 14 процентов).

Основной причиной такого падения цен стал низкий спрос в Индии и Китае. На этом фоне российские угольные компании вынуждены продавать свое топливо с значительными скидками по отношению к конкурентам, что связано с санкциями Евросоюза и ограничениями на рынке. При этом Индия наращивает собственную добычу, а международные котировки на биржах демонстрируют относительную стабильность.

Эксперты отмечают, что убытки при поставках угля через Тамань достигают 7 долларов за тонну, через балтийские порты — 6 долларов. Для угля калорийностью 5000 ккал на килограмм на Дальнем Востоке нетбэк составляет минус 5 долларов за тонну.

Директор ЦЦИ Евгений Грачев не видит предпосылок для изменений условий для российских угольщиков в ближайшие месяцы. Источники в трех угольных компаниях подтвердили, что столкнулись с существенным снижением цен и рентабельности производства. Дополнительным ударом становятся курсовые пошлины, которые были возвращены для компаний с 1 марта.

Одновременно, отмечают собеседники издания, продолжается рост логистических расходов. В такой ситуации компании готовятся к сокращению как экспорта, так и производства. Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев предполагает, что по итогам года экспорт угля может упасть на 10-15 процентов, если ситуация не изменится в лучшую сторону.

Ранее стало известно, что Минтранс предлагает окончательно отменить понижающие коэффициенты на перевозку угля по железной дороге. До начала боевых действий на Украине они применялись для поддержки экспорта, но с 1 июня 2022 года действие скидок неоднократно приостанавливали.