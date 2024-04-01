Российским угольным компаниям предсказали падение доходов

Австралия предупредила о падении стоимости угля на треть через пять лет

Власти Австралии ухудшили прогноз по стоимости угля в краткосрочной и среднесрочной перспективе, хотя не ожидают падения уровня экспорта топлива. Об этом со ссылкой на оценку Министерства промышленности, науки и ресурсов страны пишет «Коммерсантъ».

В прошлом году средняя стоимость металлургического угля составила 298 долларов за тонну. В текущем году она может упасть до 277 долларов, а через пять лет, в 2029-м, — более чем на треть, до 185 долларов за тонну.

Если предупреждение сбудется, то российские угольные компании столкнутся с существенным падением доходов. Уже сейчас доставка грузов через порты европейской части России стала сложной в плане рентабельности из-за высоких тарифов на перевозки по железным дорогам, перевалку и фрахт, вывоз через Дальний Восток ограничен. Кроме того, при падении экспорта упадут цены на уголь внутри страны.

Проблемой отрасли становится снижение производства стали в Азии. В том числе оно обусловлено замедлением строительного сектора в Китае, который превращается из локомотива в тормоз экономики КНР.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2024 года Китай на фоне введения импортных пошлин резко сократил закупки российского угля. В годовом выражении поставки снизились на 22,4 процента.

Экспорт в Индию и Турцию в январе упал на 55 и 47 процентов соответственно. А в феврале добыча угля в России снизилась до минимума с августа прошлого года. По данным источников, общее падение российского экспорта угля в январе и феврале составило 9,6 процента.