Добыча угля в России упала до минимума с прошлого лета

«Ведомости»: добыча угля в России упала до минимума с августа прошлого года

В феврале добыча угля в России упала до минимума, сократившись на 1,8 процента по сравнению с январем и на 0,7 процента по сравнению с августом прошлого года, до 34,6 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Ведомости».

В январе объем добычи в годовом выражении еще демонстрировал рост на 1,7 процента. При этом в том же месяце экспорт угля упал на восемь процентов, до 14,6 миллиона тонн.

На тот момент сократили закупки российского угля все крупнейшие клиенты — это Китай, Индия и Турция. Падение в последних двух странах составило 55 и 47 процентов соответственно.

В январе добычу поддержал возросший спрос на внутреннем рынке. Официальных данных по экспорту угля в феврале нет, но источник утверждал, что по итогам января и февраля падение составило 9,6 процента.

Главное таможенное управление КНР ранее сообщило, что за этот период в России закуплено на 22,4 процента угля меньше, чем годом ранее. В прошлом году, по данным Росстата, добыча угля в России сократилась до 430 миллионов тонн, а экспорт — до 212,5 миллиона.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что нынешнее падение экспорта является временным и вскоре поставки за рубеж нормализуются. Кроме того, он не исключает, что поводом для увеличения продаж станет рост мировых цен на топливо.

Проблемой для роста поставок может стать ситуация в черноморском порту Тамань, куда угольные компании отказываются поставлять грузы из-за конфликта с руководством терминала ОТЭКО. Производители указывают, что высокие тарифы делают поставки в этом направлении убыточными, а компания отвечает, что малый объем перевалки не позволяет ей работать на других условиях.

