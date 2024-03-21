Bloomberg: поставки угля из России в Китай резко сократились в начале года

В январе-феврале 2024 года Китай резко сократил закупки российского угля на фоне введения Пекином импортных пошлин. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР пишет Bloomberg.

После введения пошлин поставки из РФ стали менее конкурентными и снизились на 22 процента в годовом выражении. При этом общий китайский импорт угля, напротив, вырос на 23 процента. Россия является вторым по объему поставщиком угля в КНР после Индонезии.

Китай отменил пошлины на российский уголь в мае 2022 года из-за резкого роста цен на энергоносители. Эта мера позволила нарастить поставки из РФ до рекордных значений в 2023 году. Пошлины были восстановлены на прежнем уровне в начале 2024-го.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года суммарные поставки российского энергетического угля в Турцию взлетели на 46 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигли 27,5 миллиона тонн. По данным Турецкого статистического института (TUIK), доля российского энергетического угля в структуре турецкого импорта выросла в прошлом году с 48 до 70 процентов.