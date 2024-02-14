Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:23, 14 февраля 2024Экономика

Поставки российского угля в Турцию взлетели

TUIK: поставки российского энергетического угля в Турцию выросли на 46%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарные поставки российского энергетического угля в Турцию взлетели на 46 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 27,5 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков Турецкого статистического института (TUIK).

На этом фоне доля российского энергетического угля в структуре турецкого импорта выросла в прошлом году с 48 до 70 процентов. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.

При этом российский уголь продолжает вытеснять с турецкого рынка колумбийский, поставки которого в средиземноморскую страну по итогам прошлого года снизились в 1,7 раза, до 6,3 миллиона тонн. В итоге доля угля из Колумбии в импорте Турции сократилась с 27 до 16 процентов.

В 2023 году Турция наращивала ввоз не только угля, но также других энергоресурсов и сырья из России. В частности, в декабре морской экспорт российской нефти в средиземноморскую страну увеличился до рекордного уровня в 444 тысячи баррелей в сутки (13 процентов от всех морских нефтяных поставок из РФ). В сравнении с ноябрем показатель вырос на 12 тысяч баррелей.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад должен прекратить подливать масло в огонь». Китай поддержал Россию по Украине

      Россиянин расправился с родственником и ради своей безопасности инсценировал ДТП

      Украинских уклонистов нашли в румынских горах

      Концерт Веры Брежневой отменили в Киргизии

      В российском городе заметили предполагаемый кортеж Путина

      Переброску новых сил ВСУ к Авдеевке объяснили

      Решение Украины перейти к обороне объяснили

      У россиян появилась возможность купить товары Adidas и Puma

      Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах

      В Петербурге девочка получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше