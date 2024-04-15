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11:15, 15 апреля 2024Экономика

В Якутии остановили работу угольных фабрик из-за проблем с вывозом

Работа обогатительных фабрик «Колмар» в Якутии встала из-за переполнения складов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Якутии сообщили об остановке работы двух обогатительных угольных фабрик компании «Колмар» из-за переизбытка угля на складах. Об этом на заседании комиссии Госсовета по энергетике заявил зампред правительства региона Джулустан Борисов, его слова приводит сайт правительства Якутии.

По его словам, еще одна обогатительная фабрика работает только на половине мощности. Объем запасов составляет около миллиона тонн. Главной причиной такой ситуации стали проблемы с вывозом грузов.

Борисов объяснил, что потребность «Колмара» в отгрузке угля составляет 573 тысячи тонны, но согласовать пока удалось только 428 тысяч тонн. Таким образом, дефицит составляет 144,4 тысячи тонны. Губернатор Кемеровской области, главного угольного региона страны, Сергей Цивилев подтвердил, что обстановка в отрасли складывается непростая.

Две недели назад об аналогичных проблемах рассказал председатель верховного совета Хакасии Сергей Сокол. По его словам, из-за невозможности вывоза топлива почти все угольные разрезы республики работают вполовину от своих возможностей, а коллективы отправлены в вынужденный отпуск. Экспорт в западном направлении приносит предприятиям убытки, но увеличить поставки на восток невозможно из-за перегруженности инфраструктуры.

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Главными проблемами представители отрасли считают снижение мировых цен на уголь, рост дисконта, который из-за западных санкций российские поставщики предлагают покупателям, высокие тарифы на перевозку по железной дороге и перевалку угля в портах. Дополнительной сложностью стало возвращение с 1 марта экспортных курсовых пошлин, на которые правительство пошло из-за выпадения части бюджетных доходов.

По оценкам Центра ценовых индексов (ЦЦИ), поставки угля через порты юга и северо-запада убыточны для всех сортов угля, а на Дальнем Востоке заработать можно только на угле калорийностью 6000 ккал на килограмм.

При этом в 2024 году поставки угля через Дальний Восток планируется сократить со 111 миллионов тонн до 100 миллионов. Такие планы в конце декабря прошлого года объясняли необходимостью проведения ремонта и модернизации инфраструктуры.

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      Платон Щукин
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