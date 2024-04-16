В России захотели отменить экспортную пошлину на уголь

«Коммерсант»: правительству РФ предложили отменить экспортную пошлину на уголь

В России захотели отменить курсовую экспортную пошлину на уголь. Такое предложение в адрес правительства РФ направила комиссия Госсовета по энергетике, пишет «Коммерсант».

Альтернативным вариантом, предложенным правительству, стало установление цены отсечения, ниже которой пошлина действовать не будет. Ее предложили определить на уровне 114 долларов на тонну для Дальнего Востока, 106 долларов — для Северо-Запада, и 111 долларов — для Юга. Свою планку отсечения предложили также для коксующегося угля, антрацита и энергетического концентрата PCI.

В Минфине против такого предложения, пишет издание со ссылкой на собственные данные. Из официального комментария министерства при этом следует, что предложения получены и изучаются.

По словам замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова, в угольной промышленности заметны предпосылки развития серьезного кризиса. Особенно явными эти процессы стали в январе-марте 2024 года. В последнем квартале прошлого года размер убытков был оценен в 13 миллиардов рублей, а в первом квартале текущего года эта цифра может вырасти более чем в три раза, достигнув 40–50 миллиардов рублей, следует из протокола совещания.

Ранее стало известно, что поставки российского угля в Китай в октябре 2023 года снизились до минимума с февраля. Ключевой причиной стал рост цен, связанный в том числе с вступлением в силу курсовых пошлин. Стоимость угля после этого увеличилась, и он стал проигрывать по цене австралийскому углю, закупки которого стали выгоднее. Еще одной причиной явилось снижение потребности КНР в угле из-за скопления больших запасов на электростанциях. Такая же тенденция наметилась и в 2024-м.