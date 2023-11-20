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18:35, 20 ноября 2023Экономика

Поставки российского угля в Китай упали до минимума

Reuters: поставки российского угля в Китай в октябре упали до минимума с февраля

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В октябре поставки российского угля в Китай упали до минимума с февраля этого года, после сентябрьских 9,24 миллиона тонн итоговый результат составил 7,64 миллиона. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает Reuters.

Главной причиной такой тенденции стало повышение цен, что в том числе связано со вступившими в силу в октябре курсовыми пошлинами. Уголь попал под их действие, а значит, стоимость партий стала дороже на эту сумму.

В новых условиях поставки из России проигрывают конкуренцию. В начале ноября австралийский энергетический уголь сравнимого качества был дешевле российского с поставками из восточных портов более чем на 5 процентов. Впрочем, в годовом выражении поставки из России в октябре выросли на 19 процентов, что объясняется низкой базой прошлого года.

При этом потребности Китая в угле падают, что объясняется большими запасами на электростанциях. Последнее обстоятельство, в свою очередь, связано с проблемами в экономике страны.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года суммарная выручка российских угольных предприятий снизилась на 29 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го, до 1,137 триллиона рублей.

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      Платон Щукин
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