«Интерфакс»: общая выручка угольных предприятий РФ упала на 29 % в январе-июне

По итогам первой половины 2023 года суммарная выручка российских угольных предприятий рухнула на 29 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го и упала до 1,137 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию главы рабочей группы по вопросам экологической безопасности комиссии при президенте РФ Анатолия Яновского.

Рабочая группа занимается вопросами стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в России. Согласно ее данным, совокупная прибыль отечественных угольных предприятий до налогообложения упала в еще большей степени — на 52 процента до 279 миллиардов рублей. Яновский объяснил подобную динамику рядом факторов. Одними из ключевых причин стали падение цен на уголь и рост издержек предприятий.

При этом суммарный размер налоговых отчислений угольных компаний за отчетный период рухнул на 51 процент до 126,4 миллиарда рублей. За первое полугодие также значительно выросла себестоимость производства: на 49 процентов к уровню 2021 года при подземной добыче и на 48 процентов — при открытой. Затраты возросли в том числе за счет повышения зарплат сотрудникам и износа основных средств производства, пришли к выводу в рабочей группе.

В конце августа «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры» предрекла резкое снижение объемов вывоза отечественного угля за рубеж. Согласно прогнозам экспертов, суммарный спрос на него сократится на 67 процентов к 2050 году в сравнении с пиковым показателем 2021-2022 гг. При этом Индия и Китай к этому времени перестанут играть ключевую роль для российских экспортеров.