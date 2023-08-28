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05:55, 28 августа 2023Экономика

Экспорту российского угля предрекли снижение

«РГ»: российский экспорт энергоугля до 2050 года будет снижаться

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

К 2050 году основными покупателями российского угля станут страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии (ЮВА), сократятся поставки энергетического угля из России и увеличится экспорт металлургического. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры».

По мнению аналитиков, российский экспорт энергоугля прошел свой пик и до 2050 года не восстановится до уровня 2021-2022 годов, а будет постепенно снижаться. Спрос на него может упасть до 67 процентов, предрекли эксперты.

Изменится и география поставок. Так, Индия и Китай постепенно перестанут играть ключевую роль для экспорта российского энергетического угля. Китай значительно сократит его потребление. Индия выйдет на самообеспечение по энергоуглю, однако продолжит покупать у России металлургический уголь.

Если исходить из наиболее взаимовыгодного экспортерам и покупателям распределения, отмечают аналитики, то к 2030 году более 60 процентов экспорта металлургического угля пойдет в Индию, около 20 процентов — в страны ЮВА и менее 10 процентов — в Турцию и не входящие в Евросоюз (ЕС) страны Европы.

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К 2050 году доля Индии снизится до 55 процентов, а доля остальных стран Азии вырастет до 30-40 процентов. Еще 5 процентов поставок придется на страны Ближнего Востока. Китай будет постепенно сокращать импорт российского металлургического угля, выходя на самообеспечение.

В то же время аналитики не ожидают обвального падения экспорта угля в целом. По их мнению, нужды растущих рынков и конкурентоспособность российского угля даже с учетом повышенных затрат на логистику обеспечат привлекательность российского экспорта.

Ранее сообщалось, что поставки российского топлива начали падать из-за уменьшения скидок. Отсутствие дисконта на российский уголь сделало его неконкурентоспособным по сравнению с прочими экспортерами.

По данным Международного энергетического агентства, к концу 2022-го объемы потребления угля в мире выросли до рекордной отметки 8,3 миллиарда тонн. Этому во многом способствовал повышенный спрос в азиатских странах, включая Индию и Китай. В 2023-м тренд продолжился, и за полгода объемы мирового потребления угля выросли еще на полтора процента, до 4,7 миллиарда тонн. Причиной эксперты назвали увеличение производства электроэнергии (на один процент) и промышленного использования угля (на два процента).

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    Марина Совина
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