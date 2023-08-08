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08:10, 8 августа 2023Экономика

Поставки российского топлива упали из-за отсутствия скидок

Platts: экспорт российского угля замедлился из-за уменьшения дисконта

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Поставки российского топлива начали падать из-за уменьшения скидок. Отсутствие дисконта на российский уголь сделало его неконкурентоспособным по сравнению с прочими экспортерами, сообщает Platts.

Средние цены на энергетический уголь с отгрузкой из восточных портов РФ оказались выше, чем на австралийский (104,8 доллара за тонну по сравнению с 97,75 доллара). Поэтому основные покупатели в Азии стали искать дешевые альтернативы, и поставки российского топлива замедлились.

В 2022 году удержать добычу и экспорт на фоне европейского эмбарго на российские энергоресурсов помогли скидки — в результате поставки угля из России снизились лишь на 7,5 процента, до 210,9 миллиона тонн к концу года. За первые шесть месяцев 2023-го экспорт российского угля вырос на 7,4 процента год к году, но с мая по июль отгрузки упали на 8,7 процента. В то же время поставки из Австралии выросли на 10 процентов за счет снижения цен и возобновления торговли с Китаем.

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По мнению экспертов Platts, ослабление российского экспорта продлится до конца года, и итоговые показатели продаж окажутся ниже прошлогоднего уровня. Такие тенденции они объяснили снижением спроса на уголь на рынке и стремлением покупателей найти дешевые альтернативы.

По данным Международного энергетического агентства, к концу 2022-го объемы потребления угля в мире выросли до рекордной отметки 8,3 миллиарда тонн. Этому во многом способствовал повышенный спрос в азиатских странах, включая Индию и Китай. В 2023-м тренд продолжился, и за полгода объемы мирового потребления угля выросли еще на полтора процента, до 4,7 миллиарда тонн. Причиной эксперты назвали увеличение производства электроэнергии (на один процент) и промышленного использования угля (на два процента).

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    Вячеслав Агапов
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