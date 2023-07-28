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11:57, 28 июля 2023Экономика

В мире рекордно выросло потребление угля

МЭА: Индия и Китай помогли нарастить потребление угля в мире до 8,3 млрд тонн

Фото: Dominik Vanyi / Unsplash

По итогам 2022 года объемы потребления угля в мире выросли до рекордной отметки 8,3 миллиарда тонн с 7,9 миллиарда в 2021-м. Наращиванию использования этого вида топлива во многом способствовал повышенный спрос в азиатских странах, включая Индию и Китай, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

В первой половине этого года динамика продолжилась, по итогам первых шести месяцев объемы мирового потребления угля выросли еще на полтора процента, до 4,7 миллиарда тонн. Этому способствовал ряд факторов, среди ключевых — увеличение производства электроэнергии (на один процент) и промышленного использования угля (на два процента).

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На рынках двух крупнейших потребителей угля (Индии и Китая) спрос на уголь вырос стремительнее всего — более чем на пять процентов. Наращивание объясняется во многом эффектом низкой базы прошлого года в связи с продолжительными локдаунами из-за распространения коронавируса. Согласно прогнозам аналитиков МЭА, доля этих стран в мировом потреблении угля к концу года приблизится к 70 процентам.

Мировому спросу на уголь предрекали рост за счет азиатских стран еще в конце мая. Тогда сообщалось, что объемы мирового потребления энергетического и коксующегося угля будет увеличиваться вплоть до 2030 года.

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    Анатолий Акулов
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