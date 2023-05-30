Мировому спросу на уголь предрекли рост за счет стран Азии

«Яков и партнеры»: мировой спрос на энергетический уголь будет расти до 2030 года

Мировое потребление энергетического и коксующегося (металлургического) угля будет расти до 2030 года и достигнет 7,01 миллиарда тонн. Спрос будет обеспечен за счет развивающихся стран и развития промышленности Китая, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Исследование предполагает три сценария развития мирового угольного рынка. Наиболее вероятный среди них базовый, при котором Россия не будет поставлять уголь в Европу, а с 2026 года — также в Японию и Корею. При сохранении темпов роста ВВП в развивающихся странах, стагнации или отсутствии роста в развитых, а также умеренном уровне цен на энергоносители к 2030 году спрос на уголь вырастет на 3 процента к уровню 2021-го, или почти на 200 миллионов тонн в год. Однако в следующие двадцать лет тренд изменится на противоположный: потребление уменьшится до 4,24 миллиарда тонн (минус 38 процентов) и вернется к уровню 2021 года.

В октябре 2022 года Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекло начало спада потребления угля уже в 2025 году. Аналитики компании ожидали, что мировой спрос на уголь к 2030 году может снизиться до 5,15 миллиарда тонн, а к 2050 году — до 3,8 миллиарда тонн. Как отметили в «Яков и партнеры», консервативный прогноз МЭА носит «мотивационный характер». В российской компании при составлении своего отчета ориентировались на детальные прогнозы по отдельным странам и на их собственные планы по обеспечению своих энергопотребностей.

Динамику мирового спроса на энергоуголь определит потребление в Китае, которое будет расти до 2035 года. После спрос начнет падать при условии сохранения исторического тренда на повышение энергоэффективности. Однако глобальное потребление коксующегося угля будет расти на протяжении всего периода за счет роста спроса в развивающихся странах Азии и особенно в Индии. Партнер компании «Яков и партнеры» Дмитрий Васюков объяснил это ростом экономики и увеличением численности населения страны.

Ранее в падении цен на энергетический уголь увидели риски для российских экспортеров. Стоимость фьючерсов на топливо с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена в июне опустилась до рекордных с января 2022 года 98 долларов за тонну. Отечественные поставщики вынуждены продавать уголь с дисконтом к международным индексам, и от цен в Европе рассчитываются цены для российского экспорта.