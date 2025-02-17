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20:54, 17 февраля 2025Экономика

Названы сроки разрешения дефицита кадров в России

Superjob: Дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца десятилетия
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца десятилетия. Такие сроки назвала руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, цитирует газета «Ведомости».

Проблема нехватки рабочих рук в стране пойдет на спад, когда на рынок труда выйдет новое поколение, отметила эксперт. Сейчас из-за демографического спада девяностых сокращается любимое работодателями поколение от 30 до 40 лет, происходит отток рабочей силы в сферу самозанятости, а мигранты обходятся дороже из-за ужесточения законодательства.

Бизнес пытается справиться с кадровым голодом, отказываясь от ограничений для соискателей по полу и возрасту. Однако в долгосрочной перспективе выиграют компании, которые запустят собственные образовательные системы с расчетом на привлечение и удержание молодежи, добавила представитель SuperJob.

Как показал опрос HR-холдинга Ventra, из-за крайне высокой текучести кадров в 2025 году подавляющее большинство российских компаний (76 процентов) планируют активно набирать новых сотрудников. Вопреки рекордно низкой безработице тренд активного поиска новых кадров продолжится. При этом нанимать персонал с учетом острого кадрового голода в стране (по данным вице-премьера РФ Александра Новака, нехватка составляет полтора миллиона человек) будет крайне сложно.

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