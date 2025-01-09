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08:43, 9 января 2025Экономика

Российские компании столкнулись с крайне высокой текучестью кадров

«Ведомости»: 76 % компаний РФ планируют активно набирать сотрудников в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В 2025 году подавляющее большинство российских компаний (76 процентов) планируют активно набирать новых сотрудников на фоне крайне высокой текучестью кадров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков HR-холдинга Ventra.

Текучесть кадров представляет собой показатель, отражающий количество сотрудников, покидающих компанию в течение определенного периода времени. Как уточняют эксперты, подобная проблема в 2024 году затронула большинство ключевых отраслей российской экономики. В 2025-м, полагают аналитики, подобная тенденция продолжится.

Аналитики Ventra опросили 900 работодателей из разных сфер бизнеса. В результате выяснилось, что в прошлом году почти две трети российских компаний (61 процент) нанимали новых сотрудников на регулярной основе. Только 27 процентов отечественных работодателей не прибегали к активному найму, а еще 12 процентов провели ряд сокращений.

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Вопреки рекордно низкой безработице тренд активного поиска новых сотрудников в России продолжится в 2025 году, утверждают в Ventra. При этом нанимать персонал с учетом острого кадрового голода в стране (по данным вице-премьера РФ Александра Новака, нехватка составляет полтора миллиона человек) будет крайне сложно.

Ранее эксперты hh.ru спрогнозировали, что 2025-й станет годом соискателей на российском рынке труда. По мнению аналитиков, в стране укрепится тренд на человекоцентричность. В то же время работодатели будут чаще смотреть на реальный опыт соискателей, а не на их дипломы. Высокую востребованность на рынке получат кандидаты с развитыми софт-скиллами, которые будут отличаться адаптивностью, креативностью и умением находить общий язык с коллегами.

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