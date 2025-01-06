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08:00, 6 января 2025Экономика

Названы топ-5 трендов на российском рынке труда в 2025 году

hh.ru: искусственный интеллект станет одним из трендов рынка труда в 2025-м
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Главными трендами на российском рынке труда станут использование искусственного интеллекта и гибкость потенциальных сотрудников. Основные тенденции в найме в 2025 году назвали эксперты hh.ru (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»)

Лидеры рынка — HR-эксперты и топ-менеджеры крупнейших российских компаний отметили, что в следующем году работодатели будут чаще смотреть на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям, а не по диплому. Также будут востребованы кандидаты с развитыми софт-скиллами — адаптивностью, креативностью и умением находить общий язык с коллегами.

Также на рынке труда будут востребованы специалисты, умеющие эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи, ИИ-эксперты, промпт-инженеры и специалисты по машинному обучению. Кроме того, ИИ вошел в топ-5 трендов благодаря возможности автоматизировать рекрутинг: составить описания вакансий, отбирать релевантные отклики, ранжировать резюме и давать соискателям развернутую обратную связь. Это ускоряет процесс найма, а вместе с тем — экономит время и деньги компаний.

В 2025-м также укрепится тренд на человекоцентричность — он станет годом кандидатов, отмечают эксперты. Работодатели стараются создать психологический комфорт и атмосферу в коллективе, прозрачные внутренние процессы, четкие диапазоны зарплат, гибкие условия труда. Наконец, будут высоко цениться такие навыки кандидатов, как их адаптивность, гибкость, способность оперативно перестраиваться и менять стратегии в зависимости от контекста. Работодатели уже сейчас предпочитают специалистов, готовым брать на себя разные роли и действовать проактивно даже в нестандартных ситуациях.

Наконец, последним трендом станет стремление компаний вкладываться в развитие сотрудников. Это выражается в карьерной поддержке действующих специалистов и поиске молодых талантов. Взращивание работников с помощью менторинга и программ корпоративного обучения можно назвать «стратегической инвестицией»: компании стремятся создать все необходимые условия, чтобы снизить текучесть кадров и усилить команду.

Как показал опрос, в большинстве (63 процентах) российских компаний руководители планируют повысить оклады сотрудникам в 2024 году. Чаще всего (71 процент) о таком намерении заявляют представители крупного бизнеса. Опрос проводился в ноябре 2023 года среди работодателей из ключевых сфер бизнеса. В нем участвовали в общей сложности представители 529 российских компаний. По итогам исследования выяснилось, что о планах повысить зарплату чаще говорят в компаниях, специализирующихся на машиностроении и оборудовании (78 процентов).

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