Сотрудникам большинства российских компаний захотели повысить оклады

РБК: в 63 процентах российских компаний захотели повысить оклады сотрудникам

В большинстве (63 процентах) российских компаний руководители планируют повысить оклады сотрудникам в 2024 году. Чаще всего (71 процент) о таком намерении заявляют представители крупного бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Опрос проводился в ноябре 2023 года среди работодателей из ключевых сфер бизнеса. В нем участвовали в общей сложности представители 529 российских компаний. По итогам исследования выяснилось, что о планах повысить зарплату чаще говорят в компаниях, специализирующихся на машиностроении и оборудовании (78 процентов).

Чуть реже о подобном намерении заявляли представители предприятий, задействованных в добыче и переработке ископаемых (70 процентов). В строительном и IT секторах показатель составил 66 и 53 процента соответственно. В целом руководители около 80 процентов российских компаний с численностью от 501 до 1 тысячи сотрудников заявили о готовности повысить затраты на персонал в следующем году.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» со ссылкой на результаты собственного исследования сообщили, что в 2023 году каждая вторая российская компания увеличила бюджет на зарплатный фонд. При этом чуть меньше половины (42 процента) фирм за этот период времени стали больше тратить на найм и адаптацию сотрудников, а четверть (25 процентов) — на обучение и командировки. В свою очередь, по 18 процентов компаний увеличили бюджет на корпоративы и программное обеспечение.

