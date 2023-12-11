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07:00, 11 декабря 2023Экономика

Российские компании заявили об увеличении трат на зарплаты

«Работа.ру»: каждая вторая компания в России в 2023-м увеличила зарплатный фонд

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2023 году каждая вторая российская компания увеличила бюджет на зарплатный фонд. Об этом заявили аналитики сервиса «Работа.ру» (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Участие в опросе приняли участие более 400 представителей российских компаний из всех регионов страны. Половина компаний (50 процентов) стали больше тратить на зарплаты. Чуть меньше половины (42 процента) фирм стали больше тратить на найм и адаптацию сотрудников, а четверть (25 процентов) — на обучение и командировки. По 18 процентов компаний увеличили бюджет на корпоративы и программное обеспечение.

Порядка 16 процентов фирм стали выделять больше средств на маркетинг, 14 процентов — на аренду оборудования, помещения и транспорт. Увеличили бюджет на участие в выставках 13 процентов опрошенных, а на производство товаров и логистику — 12 и 11 процентов компаний соответственно. 18 процентов компаний признались, что не увеличивали бюджет в этом году.

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Только треть фирм (33 процента) не экономила в течение года. Порядка 30 процентов опрошенных сократили траты на обучение сотрудников и командировки, 29 процентов — на корпоративы и другие мероприятия, а 26 процентов — на маркетинг. Зарплатный фонд уменьшили 18 процентов респондентов.

В 2024 году большая часть участников опроса (70 процентов) планируют увеличить бюджет на расширение штата сотрудников, а 45 процентов — на масштабирование. Ввести новую систему премирования сотрудников собираются 33 процента респондентов, а открыть новые направления деятельности компании — 26 процентов.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, уровень зарплат в России не может быть меньше 100 тысяч рублей. «Для того чтобы жить, а не выживать», россиянам необходимо не меньше 100 тысяч рублей — такой уровень дохода требуется, чтобы позволить себе жилье. Чтобы откладывать деньги на отдых и на обучение детей в будущем, семье необходимо не менее 200 тысяч рублей в месяц, добавил депутат.

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      Вячеслав Агапов
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