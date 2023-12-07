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12:45, 7 декабря 2023Экономика

В России назвали необходимый размер зарплаты

Депутат Арефьев: уровень зарплаты в России не может быть меньше 100 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Уровень зарплат в России не может быть меньше 100 тысяч рублей. Достойный размер доходов назвал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, его слова приводит НСН.

По словам Арефьева, «для того чтобы жить, а не выживать», россиянам необходимо не меньше 100 тысяч рублей. Такой уровень дохода требуется, чтобы позволить себе жилье. Чтобы откладывать деньги на отдых и на обучение детей в будущем, семье необходимо не менее 200 тысяч рублей в месяц.

«На сегодняшний день уровень заработной платы не может быть меньше ста тысяч рублей, это для того, чтобы жить, а не выживать. Мы должны понимать, что нам сегодня бесплатные квартиры не дают, их надо покупать. Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей», — пояснил депутат.

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Ранее Росстат заявил, что в третьем квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности (14,4 тысячи рублей) снизилось до 14,8 миллиона. Сокращения доли бедных граждан до 10,2 процента от всего населения удалось добиться благодаря реализации адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также росту заработных плат и пенсий, отметили в ведомстве.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев, это позволит защитить граждан с низкими доходами от инфляции.

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