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14:07, 18 февраля 2025Экономика

Потребность России в кадрах оценили

Голикова: В России предстоит заместить больше десяти миллионов работников
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

России до 2030 года предстоит заместить в связи с выходом на пенсию больше десяти миллионов работников. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее процитировало «Интерфакс».

Что касается потребности в кадрах, то ее Голикова оценила в 3,1 миллиона человек к 2030 году по отношению к 2022-му.

«Практически это означает следующее: на период до 2030 года нам нужно дополнительно вовлечь в экономику еще порядка 800 тысяч человек», — сказала вице-премьер.

Общая же оценка по замещению и вовлечению в экономику трудящихся в настоящее время составляет 10,9 миллиона человек.

Ранее руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова спрогнозировала, что дефицит кадров в РФ начнет разрешаться не раньше конца десятилетия. Она полагает, что проблема нехватки рабочих рук начнет решаться, когда на рынок труда попадет новое поколение.

В конце прошлого года гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что России не достает примерно 1,5 миллиона работников.

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