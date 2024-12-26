Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:50, 26 декабря 2024Экономика

Нехватку рабочих рук в России оценили

Гендиректор АСИ Чупшева: России не хватает порядка 1,5 млн рабочих рук
Вячеслав Агапов
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

России не хватает порядка 1,5 миллиона рабочих рук. Так дефицит кадров в стране оценила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, ее слова приводит газета «Известия».

Эксперт напомнила, что, по данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,3 процента, что является историческим минимумом. При этом в Минэкономразвития полагают, что в ближайшие годы спрос на сотрудников будет расти, и нехватка работников вырастет до двух миллионов уже к 2030 году.

Решить проблему можно с помощью расширения возможностей подготовки и переподготовки специалистов под потребности экономики и повышения производительности труда. Кроме того, занять часть рабочих мест можно с помощью роботизации.

«Третье направление — грамотная миграционная политика. Нам важно определить, какие иностранные специалисты нужны — квалифицированные, высококвалифицированные — и в каких отраслях экономики. Работодатели, которые привлекают трудовых мигрантов, обязаны нести за них ответственность и обеспечить им миграционное и постмиграционное сопровождение», — добавила Чупшева.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее обещал, что проблему нехватки кадров в России будут решать за счет внутренних ресурсов, а не за счет мигрантов. По словам министра, первоочередная цель, которая стоит перед ведомством — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы страны. Кадровый дефицит можно закрыть с помощью быстрого трудоустройства выпускников и переобучения граждан, пообещал он.

Для сокращения количества трудовых мигрантов в России необходимо в первую очередь повысить производительность труда. Об этом президент страны Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Вопрос иностранных работников является очень чувствителен — предприниматели нуждаются в сотнях тысяч новых рабочих, а взять их негде, пояснил он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      Сторонники Асада оказали сопротивление новым властям Сирии

      У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски

      В США исключили войну за Тайвань по одной причине

      Прыжки и 21 секс в месяц попали в список главных мифов о мужском здоровье 2024 года

      Российские войска продвинулись в ДНР

      Названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев

      Президент Шри-Ланки заявил о желании вступить в БРИКС

      В правительстве призвали пересмотреть образовательные стандарты

      Озвучена причина повышения зарплат россиян в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше