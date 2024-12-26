Нехватку рабочих рук в России оценили

Гендиректор АСИ Чупшева: России не хватает порядка 1,5 млн рабочих рук

России не хватает порядка 1,5 миллиона рабочих рук. Так дефицит кадров в стране оценила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, ее слова приводит газета «Известия».

Эксперт напомнила, что, по данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,3 процента, что является историческим минимумом. При этом в Минэкономразвития полагают, что в ближайшие годы спрос на сотрудников будет расти, и нехватка работников вырастет до двух миллионов уже к 2030 году.

Решить проблему можно с помощью расширения возможностей подготовки и переподготовки специалистов под потребности экономики и повышения производительности труда. Кроме того, занять часть рабочих мест можно с помощью роботизации.

«Третье направление — грамотная миграционная политика. Нам важно определить, какие иностранные специалисты нужны — квалифицированные, высококвалифицированные — и в каких отраслях экономики. Работодатели, которые привлекают трудовых мигрантов, обязаны нести за них ответственность и обеспечить им миграционное и постмиграционное сопровождение», — добавила Чупшева.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее обещал, что проблему нехватки кадров в России будут решать за счет внутренних ресурсов, а не за счет мигрантов. По словам министра, первоочередная цель, которая стоит перед ведомством — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы страны. Кадровый дефицит можно закрыть с помощью быстрого трудоустройства выпускников и переобучения граждан, пообещал он.

Для сокращения количества трудовых мигрантов в России необходимо в первую очередь повысить производительность труда. Об этом президент страны Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Вопрос иностранных работников является очень чувствителен — предприниматели нуждаются в сотнях тысяч новых рабочих, а взять их негде, пояснил он.