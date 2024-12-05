Проблему кадрового дефицита в России пообещали не решать за счет мигрантов

Котяков: проблему нехватки кадров в РФ будут решать за счет внутренних ресурсов

Проблему нехватки кадров в России будут решать за счет внутренних ресурсов. О том, что бороться с дефицитом рабочих рук будут не за счет мигрантов, заявил глава Минтруда Антон Котяков, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, первоочередная цель, которая стоит перед ведомством — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы страны. Кадровый дефицит можно закрыть с помощью быстрого трудоустройства выпускников и переобучения россиян, пообещал он.

Ранее Котяков предложил новую систему для привлечения мигрантов в Россию. Он отметил, что нынешняя патентная модель уже сыграла свою роль и нуждается в корректировке, так как теперь несет определенные риски для бизнеса. Например, работодатели тратятся на обучение и медицинское обследование иностранных граждан, однако не получают гарантии, что потенциальный сотрудник не уйдет в другое место.

«Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства — это неправильно», — пояснил Котяков.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране продолжает оставаться на рекордно низком уровне и составляет примерно 2,7 процента. Несмотря на это, ряд отраслей национальной экономики по-прежнему испытывают нехватку рабочей силы. Текущий уровень занятости фактически означает полное вовлечение трудоспособного населения в производственные процессы. На этом фоне нехватка рабочей силы является одним из главных барьеров для развития российской экономики, добавил глава государства.