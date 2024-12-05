Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:08, 5 декабря 2024Экономика

Проблему кадрового дефицита в России пообещали не решать за счет мигрантов

Котяков: проблему нехватки кадров в РФ будут решать за счет внутренних ресурсов
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Проблему нехватки кадров в России будут решать за счет внутренних ресурсов. О том, что бороться с дефицитом рабочих рук будут не за счет мигрантов, заявил глава Минтруда Антон Котяков, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, первоочередная цель, которая стоит перед ведомством — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы страны. Кадровый дефицит можно закрыть с помощью быстрого трудоустройства выпускников и переобучения россиян, пообещал он.

Ранее Котяков предложил новую систему для привлечения мигрантов в Россию. Он отметил, что нынешняя патентная модель уже сыграла свою роль и нуждается в корректировке, так как теперь несет определенные риски для бизнеса. Например, работодатели тратятся на обучение и медицинское обследование иностранных граждан, однако не получают гарантии, что потенциальный сотрудник не уйдет в другое место.

«Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства — это неправильно», — пояснил Котяков.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране продолжает оставаться на рекордно низком уровне и составляет примерно 2,7 процента. Несмотря на это, ряд отраслей национальной экономики по-прежнему испытывают нехватку рабочей силы. Текущий уровень занятости фактически означает полное вовлечение трудоспособного населения в производственные процессы. На этом фоне нехватка рабочей силы является одним из главных барьеров для развития российской экономики, добавил глава государства.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Странно слышать такие слова». Кадырову после критики в адрес Бастрыкина и Колокольцева напомнили об одной обязанности

      Житель российского региона пострадал при ударе беспилотника ВСУ по легковой машине

      В РЖД анонсировали резкое сокращение инвестиций

      Во Франции назвали сроки назначения Макроном нового премьер-министра

      Опоздавшим на самолет россиянам разрешат летать обратным рейсом

      Захарова оценила возможность получения Киевом ядерного оружия

      Минобороны показало кадры работы истребителей Су-35С в Курской области

      Проблему кадрового дефицита в России пообещали не решать за счет мигрантов

      Сербию не пустили в ЕС из-за «неясной ориентации»

      У летевшего в Москву самолета с пассажирами на борту возникла проблема с двигателем в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше