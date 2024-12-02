Путин заявил об одной их ключевых проблем российской экономики

Путин заявил о нехватке рабочей силы в России на фоне минимальной безработицы

В настоящее время уровень безработицы в России продолжает оставаться на рекордно низком уровне и составляет примерно 2,7 процента. Несмотря на это, ряд отраслей национальной экономики по-прежнему испытывают нехватку рабочей силы, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что вышеуказанный уровень безработицы фактически означает полное вовлечение трудоспособного населения в производственные процессы. «У нас минимальная безработица, ее фактически нет», — пояснил Путин.

На этом фоне нехватка рабочей силы является одним из главных барьеров для развития российской экономики, добавил он. Проблему кадрового дефицита, как отметил президент, можно решить различными способами, включая активное внедрение новых технологий в производственные процессы. Речь идет в том числе о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Подобная стратегия, по его словам, не приведет к повышению безработицы. Попавших же под сокращение работников при таком раскладе можно будет перепрофилировать под выполнение новых задач, резюмировал Путин.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин счел массовую роботизацию прямым путем к решению проблемы нехватки рабочих рук в России. Внедрять новые технологии отечественные предприятия, по его словам, вынудил острый кадровый голод в большинстве отраслей национальной экономики. На этом фоне, отметил он, компаниям следует продолжать заменять работников роботами в таких сферах, как логистика, промышленное производство, а также хранение и сортировка товаров.