В России захотели завозить мигрантов по-новому

Глава Минтруда Котяков предложил организованно завозить мигрантов в Россию

Нынешняя патентная модель привлечения в страну иностранной рабочей силы сыграла свою роль и нуждается в корректировке. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

По его мнению, неправильно, когда иностранец свободно въезжает в страну, а потом долго ищет работодателя с непонятными условиями трудоустройства. Рискует в этом случае не только он сам, но и бизнес, который несет затраты на обучение мигрантов и проведение медицинского обследования, но не имеет гарантий, что потенциальный сотрудник не уйдет в другое место.

Глава Минтруда предложил завозить мигрантов по принципу организованного набора. В новых условиях подготовку документов, медосмотр и обучение предполагается проводить в стране мигранта. Тогда работодатель не только будет нести ответственность за приглашенных сотрудников, но и получит гарантии, что они не сбегут.

При этом Котяков отметил, что создание новой модели не вошло в нацпроект «Кадры». Через организованный набор мигрантов будут привлекать по специальной совместной программе с МВД.

Этой весной Минтруд публиковал на портале нормативных правовых актов проект поправок в закон о юридическом статусе иностранных граждан в России. В нем ведомство предлагало создать публично-правовую компанию для целевого организованного набора мигрантов и доработать механизм привлечения иностранной рабочей силы таким образом, чтобы работодатель был более защищен.

Исследование платформы hh.ru показало, что 80 процентов россиян считают слишком большим число проживающих в стране мигрантов. За последний год доля тех, кто выбирает такой вариант ответа, увеличилась на 21 процентный пункт. Адекватным количество трудовых мигрантов в России считают только 12 процентов респондентов.