Россияне рассказали об отношении к числу мигрантов в стране

РБК: 80 процентов россиян считают, что в регионах проживает много мигрантов

В России большинство жителей (80 процентов) считают, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные специалистами платформы hh.ru, они есть в распоряжении РБК.

За год доля людей, которые дали такой ответ, выросла на 21 процентный пункт. Как правило, подобного мнения придерживаются работники транспорта и логистики (92 процента), автобизнеса (91), безопасности (89), строительства (85). 62 процента опрошенных выразили уверенность в том, что труд мигрантов наносит регионам России вред.

Число трудовых мигрантов в России адекватным считают 12 процентов респондентов. Еще 4 процента выразили мнение, что их могло бы быть больше. Такого взгляда на ситуацию придерживаются специалисты из области IT, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.

В свою очередь, 58 процентов респондентов уверены, что мигрантов в основном нанимают на места, условия работы на которых не устраивают местных жителей. Почти столько же опрошенных (59) считают, что труд мигрантов обходится работодателем дешевле.

В Госдуму ранее внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции в России. Документы рассмотрят в приоритетном порядке и примут до декабря 2024 года.

По данным Следственного комитета (СК), количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, за первые восемь месяцев 2024 года увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За 2024 год иностранцы совершили 26 тысяч преступлений.